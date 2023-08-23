Сумы, Украина, 23 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе Сумы 23 августа. Отмечается, что в регионе действует воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM

О первом взрыве сообщило издание Klymenko Time, о втором — агентство РБК-Украина. Подробности произошедшего отсутствуют.

Днём ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Харькове. По данным украинского издания «Зеркало недели», перед этим в городе объявили воздушную тревогу. 16 августа также сообщалось о взрывах, на тот момент в пригороде Харькова. Тогда власти также объявили тревогу в Харьковской области и на временно оккупированной Киевом территории Запорожской области и ДНР. Помимо этого 23 августа серия взрывов прогремела в порту города Измаила Одесской области. Как сообщил украинский телеканал ТСН, в районе порта были слышны взрывы и зафиксировано появление беспилотников.