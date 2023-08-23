Москва, 23 августа, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Для того, чтобы сбор грибов в лесу был безопасным, а их употребление не принесло вреда здоровью, необходимо соблюдать четыре главных правила. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 августа заявил Максим Дьяков, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.

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«Первое правило — прежде чем идти в лес, надо посмотреть экологические карты, если вы не очень хорошо знаете местность, — сказал Дьяков. — Это необходимо сделать, чтобы убедиться в том, что обстановка приличная. Дело в том, что если в почве, в подстилке есть какие-то тяжёлые металлы, остатки пестицидов, то это всё будет в грибах. То есть надо убедиться в том, что сама территория достаточно благоприятная».

Второе правило — собирать следует только те грибы, в съедобности которых человек железно уверен. Если есть малейшие сомнения, такие грибы лучше выбросить. Как подчеркнул Дьяков, единого универсального правила, позволяющего отличить один гриб от другого, нет.

«Грибов много, и токсинов тоже», — сказал он.

Третье правило — не надо собирать старые и сильно червивые грибы. Лучше всего отдавать предпочтения «плотненьким и бодреньким».

«Четвёртое правило — придя домой, следует как можно быстрее провести какую-то первичную переработку. Потому что богатый белком субстрат быстро протухает, — сказал миколог. — Грибы надо либо сразу порезать и повесить в сушилку, либо промыть, прочистить и пробланшировать (ошпарить)».

Дьяков подчеркнул, что полагаться на какие-то советы и рекомендации насчёт того, как отличить ядовитый гриб от неядовитого, нельзя.

«И надо просто знать, какой гриб можно есть, а какой нельзя. Либо идите с опытным грибником, который всё объяснит на месте. Грибы достаточно полиморфны, и один и тот же вид может выглядеть по-разному. А жёстких признаков, которые можно было бы формализовать, мало», — пояснил он.

Специалист объяснил, что если человеку стало плохо после употребления грибов, то надо сразу прочистить желудок, то есть вызвать рвоту. Кроме того, можно принять активированный уголь, так как он хорошо абсорбирует ядовитые вещества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ленинградской области в детском лагере произошло массовое отравление — пятеро подростков отравились грибами.

В 2022 году неоднократно фиксировались случаи подобных отравлений — в Санкт-Петербурге, в Татарстане, в Калужской области и других населённых пунктах.

В августе 2022 года заблудившаяся в лесу девушка проголодалась и наелась ядовитых грибов. Её успели найти и доставить в больницу, но спасти пострадавшую не удалось.

До этого специалисты Роскачества предупредили, что при сборе и неправильном приготовлении грибов есть риски серьёзного отравления. Причём опасен для человека может быть и съедобный гриб, если он старый.

Кроме того, жителей РФ призывают не собирать грибы по обочинам автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий.