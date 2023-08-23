Москва, 23 августа, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing-737, который ранее готовился к возвращению в аэропорт «Шереметьево» из-за технических неисправностей, сел в штатном режиме. Об этом 23 августа рассказал представитель экстренных служб.

Boris Roessler/Global Look Press

«В 12.06 самолёт штатно приземлился в аэропорту «Шереметьево», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Представитель экстренных служб уточнил, что в результате никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что вылетевший из Москвы в Сочи пассажирский самолёт Boing 737 следует назад в аэропорт «Шереметьево». Такое решение экипаж принял из-за поломки системы кондиционирования.