Брянск, 23 августа, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В результате попытки прорыва украинской диверсионной группы в Брянской области, произошедшей накануне, погибли пятеро россиян. Как сообщили ИА Регнум несколько независимых источников, в ходе стрелкового боя с российской стороны погибли четверо военнослужащих и один сотрудник погрануправления ФСБ.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Кроме того, ранения получили ещё 14 человек, среди них девять военных и пять пограничников.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий силовики проверили 854 автомобиля и 1405 человек. Девять подозрительных граждан были доставлен в отдел. Информация о них пока не поступала.

Попытка прорыва украинских диверсантов на территорию Брянской области была осуществлена 22 августа в Климовском районе. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в районе приняли меры по обеспечению безопасности мирных жителей.

23 августа ФСБ России раскрыла детали атаки украинской ДРГ. Отмечалось, что российские пограничники обнаружили и пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию России в Климовском районе. В ФСБ рассказали, что российские войска нанесли массированный артиллерийский удар по нападавшим. Нарушения государственной границы России не допустили.