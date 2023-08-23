Тверь, 23 августа, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал сегодня, 23 августа, главам территорий ключи от новых школьных автобусов. Они были приобретены за счет средств областного бюджета по госпрограмме «Развитие образования Тверской области». Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, перед началом нового учебного года в 14 округов Верхневолжья направлено 17 единиц транспорта.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал главам округов ключи от новых школьных автобусов

«Для Тверской области обновление школьного автопарка является одной из приоритетных задач, — подчеркнул Игорь Руденя. — Наши автобусы ежедневно преодолевают порядка 50 тысяч километров, чтобы доставить в школы свыше 10 600 детей, а затем безопасно вернуть их домой. Кроме того, благодаря автобусам ребята могут посещать спортивные мероприятия, ездить на экскурсии, встречаются и знакомятся со школьниками из других округов и регионов».

Губернатор поблагодарил президента РФ Владимира Путина, правительство Российской Федерации за поддержку региона в этой комплексной работе. С 2019 года в Тверской области было обновлено 265 автобусов, что составляет 60% от общего количества школьного транспорта региона. Новые автобусы будут переданы в школы Весьегонского, Лесного, Молоковского, Удомельского, Максатихинского, Бежецкого, Сонковского, Конаковского, Калининского, Бологовского, Фировского, Кувшиновского, Осташковского и Торопецкого округов.

Каждый автобус рассчитан на 20 посадочных мест. Все автомобили — российского производства, оснащены необходимым отечественным оборудованием для безопасных перевозок: кнопками «сигнал водителю», трансляционными громкоговорителями, дополнительными подножками пассажирской двери, ремнями безопасности. На всех машинах установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет следить за движением автобусов в режиме онлайн. Также транспорт оснащен цифровыми тахографами, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя, проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета и комплектами зимней резины.