Мелитополь, 23 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. ВСУ прощупывают российскую линию обороны на Времевском участке, уже было не менее трёх попыток обойти посёлок Урожайное с юго-востока, сообщил 23 августа ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что противник отправлял малые группы с бронетехникой и минными тралами, которые пытались добраться до посадок, но все попытки оказались провальными.

«Как только попытки эти были выявлены, противника накрывали артиллерией, миномётным огнём. Как минимум на данный момент было три подобных попытки», — сказал Рогов.

Он сообщил, что населённые пункты Урожайное и Приютное имеют критическое значение для ВСУ. В направлении последнего украинская армия собирает основные силы резерва. Но по данным подразделениям наносят удары российская артиллерия и авиация.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об огневом поражении, которое российские подразделения нанесли по скоплениям ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное. Противник потерял до 110 военных, две боевые бронемашины, два автомобиля и три артиллерийские установки, из которых две — натовского образца.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал этот участок наиболее горячей точкой в зоне спецоперации. Он отметил, что командование украинской армии бросает в атаки новые силы, в том числе резервы, несмотря на большие потери. Тем не менее противник не может закрепиться на новых позициях.