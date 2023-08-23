Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Семилетнюю девочку из Екатеринбурга, которая впала в кому после купания в Чёрном море, не смогли отправить в Москву, передала 23 августа газета «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM

Ребёнка планировали эвакуировать из Лазаревского в Москву, но, когда врачи попробовали переложить девочку для транспортировки, её состояние резко ухудшилось. Медики заключили, что девочку невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков.

Состояние девочки врачи оценили как крайне тяжелое, динамика отрицательная.

Девочка подхватила редкий и очень опасный ротовирус. Уже несколько дней она не приходит в сознание. После купания в море девочке стало плохо: поднялась температура, заболели мышцы, началась рвота. После этого она потеряла сознание. Родители повезли дочь в местную больницу. Оказалось, что она не единственный ребёнок с такими симптомами. В больнице у неё начался отёк лёгких и мозга. Медикам удалось выкачать жидкость из лёгких.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Краснодарском крае отравилась группа несовершеннолетних, отдыхавших на базе отдыха «Парус». После купания в Чёрном море, несмотря на запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и тренера ухудшилось. У подростков появилась тошнота и поднялась температура. Пострадавших госпитализировали.