Донецк, 23 августа, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Украинские военные смогли аккумулировать большие силы около Урожайного в ДНР, однако не могут закрепиться в населённом пункте. Об этом 23 августа заявил советник врио главы республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Гагина, угледарское направление в зоне спецоперации снова стало достаточно горячим после того, как украинские войска вышли к Урожайному и там начались серьёзные боевые действия.

«Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно. Они «тают» благодаря работе нашей авиации, артиллерии», — сказал он.

Советник отметил, что украинские войска не могут закрепиться в населённых пунктах, к которым подошли, так как это там сделать невозможно, потому что в разрушенных строениях сложно даже находиться и уж тем более вести тыловое обеспечение находящихся в них военных.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России не дают ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном на южнодонецком направлении. Он уточнил, что командование украинской армии бросает на это направление дополнительные резервы, невзирая ни на какие потери.

До этого глава пресс-центра «Восточной» группировки Олег Чехов рассказал, что российская армия пресекла несколько попыток атак ВСУ в направлении Урожайного. Военный уточнил, что артиллерия уничтожила украинский склад с боеприпасами у Старомайорского.