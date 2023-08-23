Москва, 23 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Туристам из России легче всего оформить шенгенские визы в Греции, Италии и Венгрии. Эти страны охотнее всего выдают их россиянам. Об этом 23 августа сообщила управляющий директор группы компаний «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Из неевропейских стран россиянам проще всего оформить визу в Мексику. Она делается бесплатно за один-два дня. На втором месте Южная Корея. Виза в эту страну обойдётся в немногим более 700 рублей, ждать разрешительного документа нужно пять рабочих дней. Ещё одной страной, получение виз в которую не вызовет больших затруднений у россиян, стала Индия. Электронная виза туда оформляется до четырех дней и стоит от 25 долларов (около 2300 рублей).

Эксперт добавила, что поток заявок на визы в Германию практически сошёл на нет из-за большого числа отказов.

«С записью по-прежнему сохраняются большие сложности, в особенности по направлениям Испания и Франция», — указала Липатова в беседе с «Интерфаксом».

При этом она отметила, что, несмотря на это, количество отказов в оформлении виз не возрастает. По ее словам, сейчас официальный срок оформления виз в Европу составляет от 15 до 45 календарных дней.

Как сообщало ИА Регнум, с 9 августа Китай освободил некоторые категории граждан России, включая туристов, от биометрии для получения визы в КНР. Эти послабления будут действовать до конца текущего года и коснутся заявителей на получение однократных или двукратных виз для деловых, туристических, семейных, транзитных и командировочных целей.

При этом консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй допустил, что для российских туристов могут в перспективе отменить визы в КНР.

Посол Ирана в России Казем Джалали в середине августа заявил, что Тегеран готов к полной отмене визового режима с Москвой, для этого должностные лица должны принять соответствующие решения. Он подчеркнул, что безвизовый режим должен дать дополнительный стимул развитию взаимного туризма.

В июне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна прекращает выдачу гражданам России виз всех типов, в том числе гуманитарных, все прежние ограничения в отношении россиян также остаются в силе.

Согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году россияне пытались получить шенген 687 тыс. раз, в 10% случаях в получении визы им отказали. Самый большой процент отказов зафиксировали у консульства Швеции в Москве — 30,8%, разрешение на въезд не получили почти 5 тыс. заявителей. За ними следуют австрийские дипломаты (доля отказов 27,8%), а также консульство Мальты в Москве и консульство Чехии в Санкт-Петербурге — отказ получили четверть соискателей. Пятёрку замкнуло консульство Норвегии в Москве (доля отказа 24%).