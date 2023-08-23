Россиянам назвали страны, охотно выдающие шенгенские визы
Эксперт: Греция, Венгрия и Италия наиболее охотно выдают шенгенские визы россиянам
Москва, 23 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Туристам из России легче всего оформить шенгенские визы в Греции, Италии и Венгрии. Эти страны охотнее всего выдают их россиянам. Об этом 23 августа сообщила управляющий директор группы компаний «Аэроклуб» Юлия Липатова.
Из неевропейских стран россиянам проще всего оформить визу в Мексику. Она делается бесплатно за один-два дня. На втором месте Южная Корея. Виза в эту страну обойдётся в немногим более 700 рублей, ждать разрешительного документа нужно пять рабочих дней. Ещё одной страной, получение виз в которую не вызовет больших затруднений у россиян, стала Индия. Электронная виза туда оформляется до четырех дней и стоит от 25 долларов (около 2300 рублей).
Эксперт добавила, что поток заявок на визы в Германию практически сошёл на нет из-за большого числа отказов.
«С записью по-прежнему сохраняются большие сложности, в особенности по направлениям Испания и Франция», — указала Липатова в беседе с «Интерфаксом».
При этом она отметила, что, несмотря на это, количество отказов в оформлении виз не возрастает. По ее словам, сейчас официальный срок оформления виз в Европу составляет от 15 до 45 календарных дней.
Как сообщало ИА Регнум, с 9 августа Китай освободил некоторые категории граждан России, включая туристов, от биометрии для получения визы в КНР. Эти послабления будут действовать до конца текущего года и коснутся заявителей на получение однократных или двукратных виз для деловых, туристических, семейных, транзитных и командировочных целей.
При этом консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй допустил, что для российских туристов могут в перспективе отменить визы в КНР.
Посол Ирана в России Казем Джалали в середине августа заявил, что Тегеран готов к полной отмене визового режима с Москвой, для этого должностные лица должны принять соответствующие решения. Он подчеркнул, что безвизовый режим должен дать дополнительный стимул развитию взаимного туризма.
В июне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна прекращает выдачу гражданам России виз всех типов, в том числе гуманитарных, все прежние ограничения в отношении россиян также остаются в силе.
Согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году россияне пытались получить шенген 687 тыс. раз, в 10% случаях в получении визы им отказали. Самый большой процент отказов зафиксировали у консульства Швеции в Москве — 30,8%, разрешение на въезд не получили почти 5 тыс. заявителей. За ними следуют австрийские дипломаты (доля отказов 27,8%), а также консульство Мальты в Москве и консульство Чехии в Санкт-Петербурге — отказ получили четверть соискателей. Пятёрку замкнуло консульство Норвегии в Москве (доля отказа 24%).