Москва, 23 августа, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два украинских танка с помощью беспилотников. Об этом 23 августа сообщило Министерство обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дроны-камикадзе настигли два движущихся по грунтовой дороге танка ВСУ, где и нанесли по ним удар.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Минобороны опубликовало кадры поражения украинской бронетехники FPV-дронами. На них видно, как российские войска поразили беспилотниками несколько единиц украинской бронетехники.

Позднее расчёт беспилотников российского спецназа «Осман» поразил барражирующим боеприпасом «Ланцет» гаубицу ВСУ на запорожском направлении. Орудие было замаскировано в лесополосе.

Спецназа «Осман» 19 августа прямым попаданием «Ланцета» уничтожил колёсный американский бронетранспортёр Stryker ВСУ. В этот момент бронемашина двигалась на высокой скорости по просёлочной дороге.