Москва, 23 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boing 737, вылетевший из Москвы в Сочи, возвращается в аэропорт «Шереметьево» из-за поломки системы кондиционирования. Об этом 23 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

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«Boing 737 сообщением Москва — Сочи возвращается в «Шереметьево», — сообщил собеседник.

Он уточнил, что причиной экстренной посадки стала неисправность в системе кондиционирования. По его словам, лайнер приземлится «с минуты на минуту».

Как 13 августа сообщало ИА Регнум, самолёт, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно сел в Хабаровске из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, находящегося на борту.

Ребёнка передали врачам, родители остались вместе с ним. Экипаж «Аэрофлота» продолжил рейс.