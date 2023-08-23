Киев, 23 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил закон о запрете пропаганды коммунистического режима, выложил на своих официальных ресурсах фотографию гобелена с изображением Владимира Ленина из посещенного им дворца королевы Дании. На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!», — написал Азаров в своём Telegram-канале.

Бывший премьер-министр Украины также отметил, что Зеленский нарушил собственный же закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения.

На сайте президента Украины 20 августа появился фотоотчёт о визите в Данию. Там размещён кадр, на котором виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди крупнейших мировых деятелей XX века на гобелене изображены портреты Мао и Ленина.

Верховная рада Украины 9 апреля 2015 года приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». За соответствующее решение проголосовали 254 депутата при 226 необходимых. Закон вводит запрет на публичное отрицание преступного характера тоталитарных режимов, а также запрет на публичное использование и пропаганду их символики на Украине. За нарушение закона предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.