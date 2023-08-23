Симферополь, 23 августа, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову.

Кадр из видео Кирилл Буданов

«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому», — сказал он РИА Новости.

Как добавил Константинов, власти в Киеве понимают только позицию силы.

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 22 августа пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Он выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское».

Президент Украины 2 августа заявил о подготовке Киевом новых ударов по российской территории. В ответ на это зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому съездить и посмотреть на результаты работы российских военных по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове и других украинских городах, появившиеся в ответ на террористические атаки Украины.

29 мая Кирилл Буданов получил тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве. Руководитель ГУР оказался под завалами, но его извлекли и доставили вертолётом на военную базу Жешув в Польше, а после — на немецкую базу «Рамштайн».