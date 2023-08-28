Москва, 28 августа, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Пятилетняя работа программы «Семейная ипотека» во многом способствовала рождению более 600 тыс. детей. Подсчитано, что в 2022 году среди получателей этого направления государственной поддержки уровень рождаемости был в два раза выше, чем в среднем по стране.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Ипотека

«Семейная ипотека — одна из самых популярных мер господдержки в жилищной сфере. С момента ее запуска в 2018 году с ее помощью жилищные условия улучшили уже более 620 тыс. семей», — отметил директор Консультационного центра ДОМ. РФ Михаил Ковалёв. По его словам, программа существенно снижает нагрузку на семейный бюджет.

«Семейная ипотека» — одна из мер поддержки национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В начале 2023 года интерес к ней увеличился ещё больше. Программу распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Также оформить «Семейную ипотеку» могут родители, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился или был усыновлен ребенок, рожденный в этот период, а также родители детей с инвалидностью. Только за первое полугодие 2023 года «Семейную ипотеку» оформили свыше 150 тыс. семей.

«В первом полугодии 2023 года по «Семейной ипотеке» выдавался каждый пятый кредит, хотя ещё в 2019 году доля программы в общей выдаче не превышала 4%», — отметил руководитель Аналитического центра ДОМ. РФ Михаил Гольдберг. Этот феномен он пояснил тем, что в течение пяти лет программа гибко изменялась с учетом экономической ситуации, подстраиваясь под конкретные нужды российских семей, а её условия последовательно расширялись.

«Сегодня «Семейной ипотекой» можно воспользоваться и в отдаленных регионах, где не ведется многоэтажное строительство, в том числе для покупки жилья на вторичном рынке. Программу можно совмещать с другими мерами господдержки: маткапиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным на погашение кредита», — подчеркнул аналитик.

По условиям программы, ставка на весь срок договора составляет до 6% годовых (для Дальневосточного федерального округа — до 5%), разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей

odinweek.ru Семейная ипотека

К примеру, в семья Фирсовых из Калужской области благодаря семейной ипотеке и материнскому капиталу смогла переехать из съемной квартиры в собственное жилье. За 14 лет брака у супругов родились четверо детей: Арсений, Злата, Константин и Павел. Статус многодетных во многом помог улучшить материальное положение — Фирсовы получают все льготы и выплаты, положенные семьям с детьми по нацпроекту «Демография».

Мария уверена, что с тремя-четырьмя детьми намного легче, чем с одним. «Это подобно приобретению водительского стажа. Когда он маленький, нет возможности любоваться пейзажем за окном и слушать музыку, всё внимание — на дорогу. Так же и с рождением первенца: родители постоянно напряжены, строго соблюдают режим кормления и гуляния. Только с годами опыт дает возможность расслабиться. И я не одна так думаю», — поделилась многодетная мать.

Расширение «Семейной ипотеки» в 2023 году позволило улучшить жилищные условия семье Воронец из Волгограда. Супруги рассказывают, что рассматривали вариант оформления льготной ипотеки в 2022 году, но тогда их условия не подходили. «Дочери 10 лет, сыну в этом году 7 исполнится. А тут узнали об изменении условий и обрадовались — теперь и нам доступна льготная ипотека с пониженной ставкой», — отметила Лидия Воронец. Говорит, что семья уже подыскала квартиру в микрорайоне Советского района Волгограда, где уже построили новую школу и создали комфортную транспортную инфраструктуру.

Для дальневосточников ставка по «Семейной ипотеке» снижена до 5%. А на погашение жилищного кредита можно использовать дальневосточный материнский капитал. В 2023 году его размер составляет 232,7 тысяч рублей. Южносахалинка Кристина Калугина уже получила средства и собирается в ближайшее время закрыть часть «Семейной ипотеки», которую они с мужем взяли на покупку квартиры. «После рождения нашего второго ребенка, решили с мужем, что пора увеличить жилплощадь. Все выплаты, которые я получила на второго ребенка, мы внесли на погашение ипотеки. Это федеральный и региональный материнский капитал и выплата на второго ребенка. Благодаря им мы закрыли значительную часть ипотеки», — поделилась молодая мама Кристина.

Особое внимание оказывается поддержке многодетных семей. Они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Кроме того, в 2023 году российское правительство увеличило размер выплаты на погашение ипотеки до 1 млн рублей для многодетных семей, проживающих в Приморском крае. На эту сумму могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2023 года на территории региона родился третий или последующий ребенок. Еще одно условие для получения выплаты в увеличенном размере — приобретение недвижимости в Приморье.

Жительница Владивостока Виктория Никиенко в 2023 году в третий раз стала мамой. Теперь у неё многодетная семья: две дочери, двух и пяти лет, и маленький сын Алексей. Узнав о возможности получить средства на частичное погашение ипотеки, многодетная мать поспешила в один из банков. «Ипотека моя всё съедала, как говорится. И очень рада, что этот миллион появился в нашей жизни. И сейчас мы платим совершенно другую сумму, а на остальные средства живём», — отметила Никиенко.

Всего с 2022 года, согласно статистическим данным «ДОМ. РФ», благодаря выплате от государства уменьшить размер задолженности по ипотеке или полностью погасить кредит смогли уже более 560 тысяч российских многодетных семей. Оформить ее можно на портале «Госуслуги» или в отделении банка, в котором был оформлен ипотечный кредит.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» помогает семьям на каждом этапе: от рождения и воспитания детей, помощи в трудоустройстве до поддержания активного долголетия для людей старшего возраста.