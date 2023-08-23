Вашингтон, 23 августа, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Недавно задействованная киевскими властями в контрнаступлении 82-я бригада украинских войск сразу начала терять технику и уже лишилась не менее 10% имевшихся у неё на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Об этом 23 августа сообщил журнал Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику», — говорится в публикации.

По информации издания, подразделение на нынешней неделе уже потеряло не менее двух из двадцати имеющихся машин M1132, которые являются инженерно-сапёрным вариантом американской колесной бронированной машины Stryker.

При этом не уточняется, каким оружием поразили эти машины и смогли ли выжить их экипажи.

«Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10% своих [машин для разминирования] Stryker», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа замглавы украинского минобороны Анна Маляр написала, что по 82-й бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов после того, как СМИ сообщили о введении её в бой на участке фронта в Запорожской области. По информации издания «Страна․ua», первоначально о перемещении подразделения ВСУ в район Работино сообщили издание Forbes и немецкая газета Bild.

Позднее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обвинили главкома ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступления. По словам эксперта, о разгроме ВСУ можно судить и по решению Киева не пускать журналистов на фронт, чтобы они не смогли показать, насколько плачевна ситуация на линии боевого соприкосновения и как тяжело положение украинских войск.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что боевые действия на Украине могут завершиться к исходу осени. По его мнению, оставшиеся у ВСУ силы и техника уже не способны решать вопросы ни обороны, ни наступления.