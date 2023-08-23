Москва, 23 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В России растёт производство детского питания. При этом цены на отечественное базовое сырьё для него и готовых завтраков остаются стабильными. Об этом 23 августа заявили в Министерстве сельского хозяйства.

Klaus Ohlenschläger/Global Look Press

Вместе с тем, отметили в ведомстве, на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние такие факторы, как удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие.

«При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны», ― указали в министерстве.

В Минсельхозе также пообещали дополнительно уточнит позицию Nestle, ранее объявившей о повышении цены на детское питание на 9% с сентября.

По информации министерства, в первом полугодии текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста достиг 26,2 тыс. тонн, увеличившись на 16,7%. Также на 8,6% в стране произвели продукции переработки фруктов и овощей для детского питания ― 2254,8 млн условных банок (муб).

Кроме того, продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тыс. тонн (на 19,9% больше, чем годом ранее), воды и напитков для детей ― 22,1 млн декалитров (на 12,1% больше).

Как сообщало ИА Регнум, Nestle заявила о планах на 9% поднять цены на детское питание с 4 сентября. Такие меры компания приняла из-за девальвации рубля.

Источник в одной из крупных сетей уточнил, что подорожают заменители грудного молока NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, хлопья Nesquik, Cosmostars, «Хрутка», а также какао. Изменение ценовой политики связывают также с мировым подорожанием сахара и какао-бобов. В самой компании эту ситуацию не прокомментировали.

В марте Минсельхоз разместил на сайте проект приказа, согласно которому объёмы ввоза в Россию сыворотки для производства детского питания могут сократить более чем в два раза. Речь идёт о ввозе сыворотки из стран, которые находятся под продовольственным эмбарго. Уменьшить импорт намерены с 3,6 тыс. тонн, закупленных в 2022 году, до 1,5 тыс. тонн.

В мае российское правительство утвердило пакет мер для поддержки производства детского питания, включая лечебное. Теперь можно будет продлевать с восьми до 12 лет ранее выданные кредиты на создание мощностей по выпуску сухих молочных смесей для детей.