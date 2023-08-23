Москва, 23 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Компания Nestle планирует на 9% поднять цены на детское питание с 4 сентября, сообщил 23 августа «Коммерсантъ».

Vincent Isore, via www. imago-ima/Global Look Press

«Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока», — говорится в материале.

Согласно источнику в одной из крупных сетей, подорожают заменители грудного молока NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, хлопья Nesquik, Cosmostars, «Хрутка», а также какао. Изменение ценовой политики связывают также с мировым подорожанием сахара и какао-бобов.

В самой компании эту ситуацию не прокомментировали.

Вслед за Nestle поднять цены могут и другие производители. При этом в Минсельхозе заявили, что стоимость детского питания в России стабильна.

Как сообщало ИА Регнум, в кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывшие «МакКафе») с 26 июня цены вырастут в среднем на 6%. В релизе компании говорится, что «Вкусно — и точка» сохранит более низкие цены, чем у конкурентов. При этом сеть разработает различные акции и специальные предложения.

В мае российское правительство утвердило пакет мер для поддержки производства детского питания, включая лечебное.

В марте Минсельхоз разместил на сайте проект приказа, согласно которому объёмы ввоза в Россию сыворотки для производства детского питания могут быть сокращены более чем в два раза. Речь идёт о ввозе сыворотки из стран, которые находятся под продовольственным эмбарго. Уменьшить импорт намерены с 3,6 тыс. тонн, закупленных в 2022 году, до 1,5 тыс. тонн.