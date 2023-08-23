Москва, 23 августа, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Турция и ООН предложат России возобновить зерновую сделку. Условия возобновления Анкара и всемирная организация прорабатывают, сообщил 23 августа участвующий в переговорном процессе источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не всё идеально, есть неразрешённые моменты с банковскими вопросам», — процитировало заявление источника РИА Новости.

По его словам, обсуждения продолжаются.

Черноморская зерновая инициатива, или зерновая сделка, 18 июля прекратила своё действие.

Россия вышла из соглашения, которое на протяжении без малого года — с 22 июля 2022 г. — соблюдала только Москва, тогда как ни одно из условий российской стороны не выполняли.

Россия в рамках соглашения предоставила безопасный морской коридор для сельскохозяйственных грузов — зерна и удобрений — c Украины. Москва согласилась предоставить маршрут, чтобы сельхозпродукция смогла попасть в остро нуждающиеся страны.

Кремль при этом поставил условия, среди которых возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT. Это условие Запад, наложивший на банк санкции, не выполнил. Кроме того, вывезенное благодаря российскому коридору зерно фактически не попало в Африку, оседая на территории европейских стран.

Президент Владимир Путин 22 августа заявил на деловом форуме БРИКС, что Москва готова вернуться к зерновой сделке после выполнения всех её требований. До сих пор этого не произошло, все российские требования проигнорировали.

При этом Россию Запад обвиняет в создании продовольственного кризиса, тогда как именно западные страны создают препятствия поставкам бедным странам зерна и удобрений. Поставки украинского зерна Россия может заменить своим зерном — как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.