Улан-Удэ, 23 августа, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыли после завершения восстановительных работ, сообщили 23 августа в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

Кадр из видео

«Сквозное движение поездов по БАМу открыто», — говорится в сообщении.

В пресс-службе завили, что в 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск — Холодная. В полном объеме также открыли движение грузовых поездов.

Для ликвидации происшествия привлекли более 250 человек, 59 единиц техники, а также противоразмывные и восстановительные поезда.

Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии 19 августа около сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего вода размыла железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная — Нижнеангарск на Восточно-Сибирской железной дороге. Движение по этому участку пути закрыли. В РЖД приняли решение изменить схему пассажирского железнодорожного движения в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Глава региона Алексей Цыденов на следующий день заявил, что окончание аварийно-восстановительных работ, начатых после разрушения дамбы из-за выхода реки Холодной из берегов, планируется завершить 26 августа.