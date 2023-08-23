Вашингтон, 23 августа, 2023, 10:54 — ИА Регнум. США необходимо сосредоточиться на решении своих внутренних проблем, а не выделять новый пакет финансовой помощи Украине. Об этом 23 августа заявил президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс в эфире телеканала Fox News.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По словам аналитика, сейчас США в экономическом плане стали слабее, чем раньше.

«Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов», — сказал он.

Робертс добавил, что, по его мнению, механизм для выделения помощи Киеву должен стать более прозрачным.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны на дополнительные расходы 40 миллиардов долларов, из этой суммы 24 миллиарда долларов планируется направить Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник бывшего — президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву стоит разрешить конфликт с Россией до того, как США урежут военную и финансовую помощь украинской стороне. По его мнению, в Вашингтоне начали понимать, что ситуация на Украине зашла в тупик.

До этого член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на Киеву. По её словам, Белому дому следует сосредоточить внимание на решении внутренних проблем страны.

Перед этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ военная помощь Украине становится всё менее популярной в американском обществе. Он уточнил, что на этом фоне решение американских властей о поставках Киеву истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов.