Омск, 23 августа, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал новый указ, который предусматривает возможность получения льготниками шести категорий дополнительной субсидии из областного бюджета. Мера соцподдержки предусматривает возможность получения дополнительной субсидии не более 100 тыс. рублей из областного бюджета.

Пресс-служба правительства Омской области В Омской области ввели дополнительные льготы на газификацию

«Вводим новую меру поддержки по догазификации — до 100 тысяч рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий», — написал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко. Среди льготных категорий — участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи и малоимущие граждане и др. Он добавил, что получить субсидию можно до проведения работ, а документы предоставить позднее.

Ранее в Омской области постановлением правительства утвердили порядок предоставления субсидий до 100 тыс. рублей на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка. Средства предоставляются из федерального и регионального бюджетов шести льготным категориям граждан.

Кроме того, в регионе установлена мера поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации расходов на догазификацию жилых помещений до 130 тысяч рублей. Возможность получения такой компенсации предоставлена для 29 льготных категорий граждан.