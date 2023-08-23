Москва, 23 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Мужчина погиб во время ограбления аптеки в Москве, сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проломил стену, залез в помещение, забрал кассу и попытался выйти, но наступил на витринное стекло, которое, естественно, лопнуло», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Обручева. После ограбления мужчина сильно порезался, оказать себе помощь в аптеке преступник не смог и истёк кровью. Приехавшие на место врачи помочь ему уже не успели.

Как сообщало 17 августа ИА Регнум, житель города Губкина в Белгородской области после отказа в выдаче кредита ограбил офис микрозаймов, при этом он забыл паспорт на столе микрофинансовой организации. Правоохранители довольно быстро нашли вора. Им оказался 39-летний мужчина, который рассказал, что у него финансовые трудности.