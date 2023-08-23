Москва, 23 августа, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Следователи ходатайствовали об аресте двух фигурантов уголовного дела о диггерской экскурсии в Москве, в результате которой погибли восемь человек, Никиты Дубаса и Александра Кима. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, дающей основания для направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.

Дусабу и Киму предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг, однако свою вину они не признали.

Как сообщало ИА Регнум, экскурсия диггеров, закончившаяся гибелью восьми участников, состоялась 20 августа. Они спустились под землю в сопровождении гида. В тот день в Москве прошёл сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды в коллекторах.

На следующий день стало известно о пропаже участников экскурсии. В течение дня 21 августа обнаружили 15-летнюю девушку, 17-летнего парня и двух супругов. Остальных нашли на следующий день.

Следователи возбудили уголовное дело. Установлено, что организаторы, которых было трое, сообщили участникам экскурсии ложную информацию, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным. С муниципальными службами Москвы экскурсию не согласовали.

СК допросил организатора смертельной экскурсии Николая Дубаса. После допроса его задержали.

21 августа в Санкт-Петербурге прошли обыски, следователи установили местонахождение Александра Кима — генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление незаконной услуги. Его также задержали.

Третьего фигуранта уголовного дела ― генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского ― объявили в розыск. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты.