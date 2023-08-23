Воронеж, 23 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. В результате столкновения десяти автомобилей на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже пострадали семь человек. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ГУ МВД России по Воронежской области

По предварительной информации, 22 августа в 14:50 (совпадает с мск) водитель автомобиля «Опель Астра» на улице Овсеенко не учёл погодных условий и скоростного режима, из-за чего столкнулся с двигавшимися в крайнем правом ряду в попутном направлении экскаватором-погрузчиком JCB 3C и автомобилем КамАЗ, а после этого по инерции — с автомобилями «Фольксваген-Туарег», «Фольксваген-Гольф», «Датсун он-до», «Шевроле-Клас», «Хендэ-Солярис» и «Джип Гранд Чирроки». Последний затем въехал в легковушку «Лада-Гранта».

«В результате ДТП водитель автомобиля «Опель-Астра» и его пассажиры, 52-летний и 42-летний мужчины, водители транспортных средств «Фольксваген-Туарег», «Шевроле-Клас», «Фольксваген-Гольф», а также пассажир автомобиля «Лада-Гранта», 27-летняя девушка, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

Как 22 августа сообщало ИА Регнум, пьяный водитель автомобиля каршеринга в Москве сбил пятилетнего ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика направили в медучреждение в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, нетрезвый водитель ранее был лишён прав.

До этого на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге 22 августа военный грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибли три человека.