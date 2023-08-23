Луганск, 23 августа, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают безуспешно пытаться атаковать позиции Вооружённых сил России на краснолиманском направлении, с начала недели российские войска пресекли уже свыше десяти таких попыток. Об этом 22 августа сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районах населённых пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества противником продолжаются безуспешные попытки атаковать наши позиции. С начала недели ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — Прим. ред.) было предпринято более десяти штурмов, целью которых было отбить ранее утраченные позиции», — написал Марочко.

Эксперт отметил, что российские военные отразили все попытки атак и не допустили прорыва линии обороны.

При этом удалось ликвидировать около 100 украинских военных и свыше десяти единиц бронетехники. По словам Марочко, также на этих участках были неоднократно сорваны ротации ВСУ и их попытки восполнить расход боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ потеряли порядка 2950 военных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях в зоне СВО. По его данным, больше всего живой силы украинская армия потеряла на донецком направлении.

Позднее в Минобороны рассказали, что российская артиллерия поразила штурмовиков украинских войск, которые пытались наступать на российские позиции на краснолиманском направлении. В результате ВСУ потеряли не менее 30 военнослужащих.