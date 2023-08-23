Шпицберген, Норвегия, 23 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Россия планирует запустить чартерные рейсы на норвежский архипелаг Шпицберген. Сейчас трест «Арктикуголь» ведёт поиск авиаперевозчика. Об этом 23 августа сообщил генеральный консул России на архипелаге Андрей Чемерило.

GTW/Global Look Press

«По чартерам вопрос мы ставили год назад», ― напомнил в беседе с «Российской газетой» дипломат.

Он добавил, что норвежские власти на запрос ответили. Они сослались на национальное законодательство, которое из-за введённых санкций содержит запрет на воздушное сообщение с Россией, в том числе и чартерное.

«Нам также разъяснили, в каких единичных случаях может быть сделано исключение», ― добавил Чемерило.

По его словам, в настоящее время гендиректор «Арктикугля» Ильдар Неверов активно работает над этим вопросом, сейчас компания находится в стадии поиска авиаперевозчика.

Генконсул отметил, что авиасообщение экономически крайне важно для треста, в том числе и в плане решения визовых вопросов. Раньше авиасообщение существовало, но его прервали по серьёзным причинам, рассказал Чемерило.

Шпицберген (Свальбард) находится под формальным норвежским суверенитетом после Первой мировой войны по решению Лиги Наций. Однако архипелаг передали при условии, что за ним сохранится особый международный статус. В 1920 году подписали Шпицбергенский трактат, который закрепил суверенитет Норвегии над Свальбардом, однако все участники договора (а это более 50 стран) получили равные права на эксплуатацию его ресурсов. На сегодняшний день экономическое присутствие на Шпицбергене поддерживают только Норвегия и Россия, которая работает на архипелаге более 90 лет.