Химки, Московская область, 23 августа, 2023, 10:11 — ИА Регнум. В результате падения обломков сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника в Химках Московской области получил повреждения частный дом, также осколками повредило несколько домов, магазин и ангар со стройматериалами. Об этом 23 августа сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как напомнил Волошин, в ночь на 23 августа средствами ПВО в небе над Химками был сбит дрон, из-за этого никто не пострадал.

«В результате атаки повреждён угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами», — написал он.

Глава городского округа отметил, что находится на месте инцидента и контролирует ситуацию. Он сообщил также, что работники экстренных служб и СК России продолжают работать на месте падения БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити при падении сбитого дрона выбило стёкла. По данным экстренных служб, это произошло на уровне 11-го, 12-го и 13-го этажей.

До этого Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 23 августа российские силы ПВО пресекли очередную попытку Украины провести террористическую атаку тремя дронами самолётного типа. Два из них были уничтожили и ещё один подавили средствами РЭБ.