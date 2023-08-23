Валуйский район, Белгородская область, 23 августа, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Трое жителей села Лавы Валуйского округа Белгородской области погибли под обстрелом ВСУ, написал 23 августа глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей», — сообщил Гладков.

По данным губернатора, ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. В это время на улице находились люди, и от полученных ран на месте скончались двое мужчин.

Ещё одного жителя села доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 августа Гладков рассказал об обстреле Лав украинской армией. На территорию санатория ВСУ сбросили две гранаты.

О пострадавших не сообщалось. Губернатор уточнил, что в здании выбило четыре окна и получил незначительные повреждения фасад.