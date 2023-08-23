Анкара, 23 августа, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Из-за лесного пожара, который вспыхнул вечером 22 августа в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, пролив Дарданеллы закрыли для движения судов в обоих направлениях. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, передал турецкий телеканал NTV.

Nerval

«Пролив Дарданеллы был открыт для одностороннего морского судоходства в ночное время», ― добавил глава ведомства.

Он также заявил, что в целях предосторожности автомобильную дорогу Чанаккале ― Чан закрыли для движения гражданских транспортных средств.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Чанаккале у пролива Дарданеллы вспыхнул во второй половине дня 22 августа и из-за сильного ветра быстро распространился на значительную территорию. Причину пожара устанавливают, при этом власти не исключают, что он произошёл из-за человеческого фактора.

До настоящего времени взять пожар под контроль не удаётся. Тушение ведётся непрерывно. Огонь уже охватил 1,5 тыс. га площади. Борьбу с огнём ведут почти 2,7 тыс. человек личного состава, восемь самолётов, 26 вертолётов, 328 транспортных средств и спецтехники.

Из региона в превентивных целях эвакуировали 1251 человека из 337 домовых хозяйств в девяти деревнях. Также эвакуировали 72 человека из дома престарелых в деревне Сарыджаэли.