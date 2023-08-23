Нижний Новгород, 23 августа, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Нижегородский международный аэропорт имени Чкалова утром 23 августа принял один самолёт в качестве запасного аэродрома из-за временных ограничений полётов в московских воздушных гаванях. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе аэропорта.

Роман Владимиров /РИА Новости

«Приняли один борт, в течение часа обратно улетел», — привело слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Как передало ИА Регнум, ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский возобновили штатную работу после введённых ранним утром 23 августа ограничений. В агентстве уточнили, что из-за этих мер два самолёта перенаправили на запасные аэропорты.

В Росавиации также указали, что в данный момент пассажиров этих рейсов доставили в аэропорты назначения. Ограничения на полёты в московских аэропортах и Жуковском вводили ранним утром 23 августа.

Последние несколько дней воздушные гавани столицы России несколько раз утром временно приостанавливали полёты по соображениям безопасности. Из-за этого часть рейсов направляли на запасные аэропорты.