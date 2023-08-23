Кагосима, Япония, 23 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВВП) во время приземления на военно-воздушную базу Сил самообороны Японии в префектуре Кагосима. Об этом 23 августа сообщил телеканал NHK.

imago stock&people/Global Look Press MQ-9 Reaper

По информации телеканала, в результате происшествия нет пострадавших, однако из-за него ВВП японской военной базы закрыли на три часа.

При этом не уточняется, получил ли в ходе инцидента повреждения сам дрон, однако на месте его приземления был замечен шедший из аппарата дым и к нему направились пожарные расчёты.

Уточняется, что минобороны Японии после произошедшего сделало представление американским военным и потребовало сделать всё возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа следовавший из Петербурга самолёт авиакомпании Nordwind при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы ВПП. В результате этого воздушное судно повредило шасси.

В конце мая самолёт рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург выкатился за пределы ВПП и не смог совершить взлёт. В результате инцидента никто не пострадал.