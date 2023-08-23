Киев, 23 августа, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Киевской власти необходимо урегулировать конфликт до того, как Соединённые Штаты Америки урежут военную и финансовую помощь Украине. Такое мнение в блоге на YouTube высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Участник: Водник Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин

Он считает, что США уже начали понимать, что ситуация на Украине зашла в тупик, из-за чего против помощи Киеву выступают не только республиканцы, но и некоторые демократы. По его словам, Вашингтон близок к тому, чтобы прекратить финансирование Киева, а вслед за ним то же самое сделают Берлин, Лондон и другие европейские страны.

«Мое мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Нужно собирать умных людей на Украине, которые должны смотреть чуть дальше, чем этот человек (украинский лидер Владимир Зеленский ― Прим. ред.), находящийся в состоянии психического аффекта», ― указал эксперт.

Соскин считает, что президента Украины остался месяц, и призвал его прекратить изображать из себя диктатора, отменить военное положение и готовиться к выборам. Потом такой возможности не будет, уверен бывший советник Кучмы.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные $13,1 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине. В частности, порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для ВСУ и восполнение запасов министерства обороны. Запрашиваемые для Украины в общей сложности $24 млрд, что больше, чем средства, предназначенные на решение внутренних проблем страны.

Член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине. Она указала, что властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем,

Позднее группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии потребовала от Байдена отозвать запрос о выделении на помощь Украине $24 млрд.

После полученного отрицательного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ ещё сразу несколько американских конгрессменов стали возражать против оказания очередной помощи Киеву.

Консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков считают, что Вашингтону стоит начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине и сделать это до того, как наступление российских войск закончится успехом.