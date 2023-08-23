Каховка, Херсонская область, 23 августа, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Украинская ракета устроила пожар в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, где находятся животные, занесённые в Красную книгу, сообщили 23 августа в пресс-службе заповедника.

Кадр из видео

Пожар в заповеднике произошёл 22 августа в результате падения и последующей детонации украинской ракеты. Загорелась сухая растительность, огонь быстро распространился на большую территорию.

Пожар локализовали на площади 300 га, а затем ликвидировали. В борьбе с огнём сотрудникам заповедника и МЧС помощь оказали Институт животноводства степных районов им. Н. Ф. Иванова, ГПОХ «Асканийское» и местные фермеры.

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Огню не позволили перекинуться на близлежащие населённые пункты и дендропарк.

Удалось избежать человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных видов животных, обитающих в Большом Чапельском поде в полувольных условиях.

«Ущерб, нанесённый заповедной флоре и фауне, устанавливается, — сообщили в пресс-службе. — Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины».

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа обстрелом со стороны ВСУ посёлка Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области здание местной школы получило повреждение. Удар украинская сторона нанесла миной калибра 120 мм.

17 августа в результате обстрела Днепрян со стороны ВСУ повреждение получили дома мирных жителей в районе хлебоприёмного предприятия и на улице Новоодесской.