Москва, 23 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Московские аэропорты и подмосковный Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введённых ранним утром 23 августа ограничений. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранним утром 23 августа в воздушных гаванях в целях безопасности временно были ограничены приём и отправка авиарейсов, из-за чего два самолёта направили в запасные аэропорты.

Также указывается, что сейчас пассажиров этих рейсов доставили в аэропорты назначения. В период временного ограничения полётов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения их безопасности, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, последние несколько дней столичные аэропорты несколько раз утром в целях безопасности ограничивали приём и отправку рейсов. Так, рано утром 22 августа такие ограничения были введены в аэропортах Внуково и Домодедово.

Из-за этого девять пассажирских рейсов перенаправили в запасные аэропорты. Позднее московские аэропорты и подмосковный Жуковский возобновили работу в штатном режиме.