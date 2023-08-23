Москва, 23 августа, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ, сообщил 23 августа информированный источник.

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобождён от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сообщил источник РИА Новости.

Виктор Афзалов ранее, когда Суровикин командовал Объединённой группировкой войск и сил в зоне спецоперации, уже был врио главкома ВКС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спекуляциями публикации западных СМИ о том, что Суровикин знал о подготовке вооружённого мятежа.

Так Песков ответил на вопрос о публикации в газете New York Times о планах ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предпринять попытку вооружённого мятежа. Эту попытку глава частной военной компании предпринял 23–24 июня.

Суровикин 24 августа обратился к «Вагнеру» с призывом остановить мятеж.