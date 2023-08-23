Луганск, 23 августа, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Представители украинских силовых ведомств усилили контрольно-пропускной режим на территории Харьковской области. Об этом 23 августа сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР Народной милиции в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Thomas Koehler/Global Look Press

«На многих участках автодорог, ведущих в направлении Купянска, появились новые блокпосты, в том числе мобильные, на которых ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан», — написал он.

По словам эксперта, на этих блокпостах установлены информационные доски с большим количеством фотографий и фотороботов с заголовком «Разыскивается», подавляющее большинство которых — в военной форме ВСУ.

Марочко уточнил, что у мирных граждан очень тщательно проверяют смартфоны и заставляют удалять записи авторегистраторов или забирают их карты-накопители.

«Под различными предлогами гражданский автотранспорт, если он направляется в сторону Купянска, разворачивают. Это касается даже тех, кто едет для эвакуации своих родственников», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинская армия в районе Харькова находится на грани окружения Вооружёнными силами России. По его словам, из-за успешных действий российских военных город может скоро попасть в окружение.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 21 августа рассказал, что российские военные улучшили свои позиции в ходе наступления на купянском направлении. По его данным, ВС России пресекли четыре попытки атак ВСУ у села Синьковки в Харьковской области и посёлка Новосёловского в ЛНР.