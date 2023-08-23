Москва, 23 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити в результате падения сбитого беспилотника выбило стёкла. Об этом 23 августа сообщили в экстренных службах.

Софья Сандурская/ТАСС

«В башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити после падения сбитого БПЛА нарушено остекление на уровне 11-го, 12-го, 13-го этажей на площади около 100 квадратных метров», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили дрон в Можайском районе Московской области. По его данным, ещё один беспилотник попал в строящееся здание в Москва-Сити.

Позднее столичный мэр уточнил, что экстренные службы осматривают территорию Москва-Сити в районе падения сбитого БПЛА. Собянин уточнил, что при этом никто не пострадал.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 23 августа российские войска пресекли очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены силами ПВО и ещё один подавлен средствами РЭБ.