Белгород, 23 августа, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Территория санатория подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Лавы Белгородской области. Об этом 23 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания», — уточнил Гладков.

Глава региона указал, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. К сообщению Гладков приложил фотографии, на которых виден фасад санатория с повреждениями и разбитыми окнами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 23 августа очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолётного типа была пресечена российскими военными в Москве и Московской области.

Два беспилотника были отслежены и уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и дрон, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».