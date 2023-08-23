Вашингтон, 23 августа, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп собрал более 72 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, тем самым в несколько раз опередив любого из конкурентов от Республиканской партии, сообщило издание Bloomberg.

Gage Skidmore Трамп

По информации источника, к концу июля Трамп получил от сторонников в качестве пожертвований на его предвыборную кампанию более 72 миллионов долларов. При этом 61 миллион долларов он получил уже после объявления о своём участии в предвыборной гонке в ноябре прошлого года.

Главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис пока смог собрать лишь 17,2 миллиона долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что 45% американских избирателей считают бывшего президента Дональда Трампа сильнейшим кандидатом в рамках будущего противостояния с Джо Байденом на президентских выборах, которые пройдут в Соединённых Штатах Америки в 2024 году.