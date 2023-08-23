Вашингтон, 23 августа, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин видит в украинцах православных христиан и поэтому не предпринимает кардинальных шагов в зоне СВО, хотя у России есть все возможности раздавить Украину. Такое заявление сделал 22 августа экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Как уточнил Макгрегор, у России большое количество военнослужащих в резерве, а также тысячи ракет и снарядов. Но Путин не хочет убивать украинцев.

«Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ», — пояснил Макгрегор и отметил, что это обстоятельство не могут осознать люди, которым с помощью пропаганды внушили, что Путин — зло.

Также Макгрегор подчеркнул, что причинами конфликта между США и Россией стало расширение НАТО и планы альянса по размещению ракет и армии возле российских границ. По мнению экс-советника Пентагона, США попросту проигнорировали просьбы Путина не выдвигать вооружение из-за неверной оценки потенциала России.

Макгрегор добавил, что на сегодняшний день российская армия сильнее и больше, чем в 1980-х годах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал экс-советник Пентагона Макгрегор, контрнаступление привело к потерям в рядах ВСУ, армия тает, а НАТО не сможет противостоять России, если вмешается в ситуацию.

При этом полковник отметил, что Россия не хочет конфликта с НАТО и не выводит по этой причине свои силы из резерва.

Также, по мнению полковника ВС США Макгрегора, если Киев не объявит капитуляцию, то бедственное положение Украины, которое эксперт назвал состоянием «между катастрофой и огромным провалом», приведет к гуманитарному кризису.

Макгрегор указал, что Москва хочет завершить украинский конфликт и не рисковать потенциальной войной между Россией и США из-за Украины, так как в этом нет стратегического смысла.