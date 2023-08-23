Вашингтон, 23 августа, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Главная уязвимость резервной 82-й бригады Вооружённых сил Украины кроется в лёгких машинах разминирования, заявил обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По оценкам Дэвида Экса, бронированные машины для разминирования M1132 Stryker крайне уязвимы даже для крупнокалиберных пулемётов из-за тонкой брони. Он напомнил, что эти машины изначально были разработаны американской компанией General Dynamics Land Systems для транспортировки по воздуху.

Обозреватель издания также указал на то, что M1132 Stryker стали первым подтверждёнными потерями 82-й бригады ВСУ. «На этой неделе 82-я бригада списала минимум две из своих примерно 20 инженерных машин M1132», — добавил Дэвид Экс.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries заявил, что численность оставшейся в резервах ВСУ 82-й десантно-штурмовой бригады составляет 15 тысяч человек. По его словам, бригада вооружена британскими танками Challenger и боевыми машинами пехоты Marder и Stryker.