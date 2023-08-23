Мелитополь, 23 августа, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Около 10% переговоров Вооружённых сил Украины содержат иностранную речь. Такой вывод сделал российский военнослужащий радиоэлектронной разведки на основе перехваченных радиопереговоров противника.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Всё чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия. В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% — это представители западных стран», — приводит РИА Новости слова российского военнослужащего.

По его словам, радиоперехваты позволили установить, что носители иностранной речи не только занимаются инструкторской деятельностью, но и непосредственно принимают участие в боевых действиях.

Как передавало ИА Регнум, ранее еженедельник Myśl Polska сообщил, что в ходе украинского конфликта погибли не менее десяти тысяч польских наёмников, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил Украины. Отмечается, что большая часть из них числилась добровольцами.