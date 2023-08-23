Пекин, 23 августа, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика считают переговоры единственным возможным способом урегулирования украинского конфликта, Китай положительно относится к посредническим усилиям африканской делегации. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном 23 августа на официальном сайте МИД Китая по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Си Цзиньпин 22 августа в рамках делового форума лидеров БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) заявил, что Китай продолжит содействовать укреплению стратегического партнёрства между странами — членами межгосударственного объединения и другими развивающимися странами.

«Стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным способом урегулирования украинского кризиса, и они продолжат… содействовать проведению переговоров», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Китай приветствует посреднические усилия африканской мирной делегации по урегулированию украинского кризиса.