Новый, 546-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об очередной атаке Москвы украинскими беспилотными летающими аппаратами (БпЛА). По данным Минобороны, два дрона были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА долетел до комплекса «Москва-Сити», но, будучи подавленным средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и врезался в одно из строящихся зданий.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках, никто не пострадал.

Ситуация на линии соприкосновения в зоне проведения СВО остаётся стабильной, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Мероприятие состоялось в ночь на 23 августа в Кремле. По словам главы государства, первостепенной задачей является обеспечение безопасности как мирных жителей, так и российских военнослужащих.

Тем временем бойцы группировки «Восток» уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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