Донецк, 23 августа, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за один бой на южнодонецком направлении подавили несколько опорных пунктов ВСУ и сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе одного из боёв мотострелкам под командованием сержанта Евгения Мальцева удалось… за короткий срок подавить несколько опорных пунктов… сбить шесть беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Чехов РИА Новости 23 августа.

По его словам, в результате боевых действий Вооружённые силы Украины не смогли добиться каких-либо успехов, а российские бойцы успешно удержали занятые ранее позиции.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 человек личного состава, а также две бронемашины, британское орудие FH-70 и одну артиллерийскую систему M777 производства США.