Бойцы группировки «Восток» за один бой сбили шесть украинских беспилотников
Бойцы группировки «Восток» подавили несколько опорных пунктов на южнодонецком направлении
Донецк, 23 августа, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за один бой на южнодонецком направлении подавили несколько опорных пунктов ВСУ и сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«В ходе одного из боёв мотострелкам под командованием сержанта Евгения Мальцева удалось… за короткий срок подавить несколько опорных пунктов… сбить шесть беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Чехов РИА Новости 23 августа.
По его словам, в результате боевых действий Вооружённые силы Украины не смогли добиться каких-либо успехов, а российские бойцы успешно удержали занятые ранее позиции.
Как передавало ИА Регнум, 22 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 240 человек личного состава, а также две бронемашины, британское орудие FH-70 и одну артиллерийскую систему M777 производства США.