Лондон, 23 августа, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Великобритания может предоставить Украине 192 миллиона фунтов (244 миллиона долларов) на закупку ядерного топлива для атомных электростанций. Об этом в интервью Reuters сообщил глава министерства энергетики Великобритании Грант Шэппс.

atomic-energy.ru Ядерное топливо

«Эта гарантия, которую мы предоставим, должна помочь Украине добиться того, чтобы в будущем её ядерное топливо не должно было поступать через Россию», — сказал Шэппс, уточнив, что одним из поставщиков станет расположенный в Лондоне консорциум Urenco.

Глава британского ведомства подчеркнул, что Украина сможет закупать ядерное топливо у британских компаний и производителей.

Как передавало ИА Регнум, в июне издание Forbes сообщило, что власти Украины намерены к 2050 году превратить страну в энергетический хаб Европы, в семь раз нарастить производство электричества и увеличить добычу газа и нефти в четыре и шесть раз соответственно. Согласно плану по развитию украинской энергетики, Украине потребуются инвестиции в размере более 400 миллиардов долларов.