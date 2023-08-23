Москва, 23 августа, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Экстренные службы осматривают территорию в «Москва-Сити» в районе падения беспилотного летательного аппарата и фиксируют повреждения. Об этом 23 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

Собянин уточнил, ссылаясь на данные Минобороны, что силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотник в районе Химки. Всего в ночь на 23 августа было ликвидировано силами ПВО и РЭБ три украинских БПЛА, пытавшихся атаковать территорию Москвы.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет», — уточнил глава города.

Ранее ИА Регнум сообщало, что очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолётного типа была пресечена российскими военными в Москве и Московской области.

По данным Минобороны РФ, два беспилотника были отслежены и уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».