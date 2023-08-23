Вашингтон, 23 августа, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и другие западные союзники посоветовали Украине сконцентрировать свои основные силы на одном направлении, так как рассредоточение сил, по их мнению, стало одной из причин провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По данным источника, американские военные аналитики порекомендовали генеральному штабу Вооружённых сил Украины сконцентрировать основные силы для продвижения в сторону Мелитополя.

Отмечается, что 10 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл совещание с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, начальников Штата обороны ВС Великобритании Тони Радакином и командующим Объединёнными ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи. В ходе переговоров они призвали Залужного сконцентрировать силы на мелитопольском направлении.

По данным The New York Times, Валерий Залужный согласился с этим предложением.

Как передавало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президент Украины Владимир Зеленский считает Валерия Залужного виновным в провале контрнаступления. По его словам, о провалах ВСУ также свидетельствует решение украинских властей не пускать на фронт представителей мировых СМИ, чтобы журналисты не смогли показать, в насколько тяжёлом положении находится украинская армия.