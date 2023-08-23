Москва, 23 августа, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии около шести миллионов километров от Земли 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Центра изучения околоземных объектов NASA.

NASA Астероид

Космический объект 6037 (1988 EG) максимально приблизится к Земле 23 августа, в 08:18 по Всемирному координированному времени (11:18 мск). Расстояние между астероидом и нашей планетой составит около 6,1 миллиона километров.

Астероид 6037 (1988 EG) относится к числу космических объектов, которые пересекают орбиту Земли, но это не означает, что они могут столкнуться с планетой. Как указала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, приближение к Земле астероида на расстояние около 0,04 космических единицы или 6,1 миллиона километров — это интересное астрономическое событие. При этом вероятность столкновения небесного тела с Землёй крайне мала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Управление по координации планетарной обороны НАСА в марте сообщило о небольшой опасности столкновения астероида 2023 DW с Землёй в 2046 году. Астероид учёные обнаружили 26 февраля. Он занимает первое место в списке космических объектов, потенциально способных повлиять на планету Земля.

Также сообщалось, что 12 июня астероид 1994 XD пролетит в 3,2 млн км от Земли, это в восемь раз дальше, чем до Луны. А 15 июня астероид 2020 DB5 промчится на расстоянии, которое в 11 раз превышает путь от Земли до Луны.

Научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин, оценил, может ли астероид Апофис, который приблизится к Земле весной 2029 года, упасть на нашу планету. Он сказал, что если бы Земле действительно угрожало падение астероида Апофис, то у человечества не было бы шансов как-то защитить себя от такого столкновения.