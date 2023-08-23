Грозный, 23 августа, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Восемь бойцов спецназа «Ахмат», участвующих в зоне проведения специальной военной операции, удостоены медалями «За отвагу» и орденами Мужества. Об этом во вторник, 22 августа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«По указу… президента России Владимира Путина орденом Мужества награждены Александр Дяченко, Николай Орлов, Камил Бабаев. Также медали «За отвагу» вручены Руслану Мусаеву, Алексею Абеленцеву, Дмитрию Шраму, Бекхану Юнусову, Санжару Ашурову и Денилбеку Сааеву», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что награды отличившимся бойцам вручил командующий 36-й общевойсковой армии Валерий Солодчук.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рамзан Кадыров заявил, что общее количество бойцов из Чеченской Республики, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, на данный момент составляет более семи тысяч человек. По словам руководителя регионального штаба по проведению СВО Магомеда Даудова, с начала боевых действий в зоне конфликта побывали более 29 тысяч бойцов из Чечни.